Сотникова Анисья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова Анисья Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.06.1878

Дочь: Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.09.1882

Дочь: Надежда Петровна

Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.08.1883

Дочь: Наталия Петровна

Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.09.1884

Сын: Сотников Иван Петрович

Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.03.1886

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.10.1887

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.10.1888

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сотников Петр Игнатович (солдат)

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