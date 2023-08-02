Сотникова Анисья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)
Рождение ребёнка
24.06.1878
Дочь: Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)
Рождение ребёнка
27.09.1882
Дочь: Надежда Петровна
Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)
Рождение ребёнка
27.08.1883
Дочь: Наталия Петровна
Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)
Рождение ребёнка
21.09.1884
Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)
Рождение ребёнка
19.03.1886
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)
Рождение ребёнка
23.10.1887
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)
Рождение ребёнка
21.10.1888
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)
Бракосочетание
Неизвестно