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Мохненко Григорий Павлович

Место рождения

УССР Сталинская обл.,Константиновский р-н с.Николаевка

Дата рождения

1917

Дата смерти

21.10.1944

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Мохненко Павел Кузьмич

Мать: Мохненко Наталья

УССР Сталинская обл.,Константиновский р-н с.Николаевка
Военная служба
С 1941 по 21.10.1944
Призван Константиновским ГВК Константиновский р-н Сталинская обл.,УССР гв.мл.л-т 262 гв.сп 87 гв.сд 2 ошсб, погиб в бою
ЦАМО РФ , шк-132,ящ-29
Смерть
21.10.1944
Убит в бою,участие в ВОВ Германия Восточная Пруссия / Калининградская обл./ Тельзитское шоссе Кенигсбергский окр.,Мемельский р-н с. Витерпен с/восточнее 4 км м.Пиктупсиха
Причина смерти: ЦАМО РФ , Ф - 33-11458-270
Военная награда
26.10.1944
Приказ № 116/н издан 11 гв.ск о награждении орденом "Отечественной войны " 2 ст.
ЦАМО Р , Ф - 33-686196-2280
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