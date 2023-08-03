Мохненко Григорий Павлович
Место рожденияУССР Сталинская обл.,Константиновский р-н с.Николаевка
Дата рождения1917
Дата смерти21.10.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Мохненко Павел Кузьмич
Мать: Мохненко Наталья
УССР Сталинская обл.,Константиновский р-н с.Николаевка
Военная служба
С 1941 по 21.10.1944
Призван Константиновским ГВК Константиновский р-н Сталинская обл.,УССР гв.мл.л-т 262 гв.сп 87 гв.сд 2 ошсб, погиб в бою
ЦАМО РФ , шк-132,ящ-29
Смерть
21.10.1944
Убит в бою,участие в ВОВ Германия Восточная Пруссия / Калининградская обл./ Тельзитское шоссе Кенигсбергский окр.,Мемельский р-н с. Витерпен с/восточнее 4 км м.Пиктупсиха
Причина смерти: ЦАМО РФ , Ф - 33-11458-270
Военная награда
26.10.1944
Приказ № 116/н издан 11 гв.ск о награждении орденом "Отечественной войны " 2 ст.
ЦАМО Р , Ф - 33-686196-2280