Убит в бою,участие в ВОВ Германия Восточная Пруссия / Калининградская обл./ Тельзитское шоссе Кенигсбергский окр.,Мемельский р-н с. Витерпен с/восточнее 4 км м.Пиктупсиха

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.

Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie

close