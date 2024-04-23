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Зверев Иван Меркурьевич

Место рождения

д. Старая Башкарка

Дата рождения

09.10.1890

Дата смерти

01.05.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1890

Отец: Зверев Меркурий Петрович

Мать: Зверева Васса Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Автоном Иванович

Мать ребёнка: Зверева (Бабайлова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
21.01.1921

Дочь: Пономарева (Зверева) Домника Ивановна

Мать ребёнка: Зверева (Бабайлова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
29.09.1923

Сын: Зверев Киприян Иванович

Мать ребёнка: Зверева (Бабайлова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
24.02.1928

Сын: Зверев Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Зверева (Бабайлова) Анна Ивановна

Смерть
01.05.1959
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно

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