Зверев Иван Меркурьевич
Место рожденияд. Старая Башкарка
Дата рождения09.10.1890
Дата смерти01.05.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1890
Отец: Зверев Меркурий Петрович
Мать: Зверева Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зверева (Бабайлова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.01.1921
Дочь: Пономарева (Зверева) Домника Ивановна
Мать ребёнка: Зверева (Бабайлова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
29.09.1923
Мать ребёнка: Зверева (Бабайлова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1928
Мать ребёнка: Зверева (Бабайлова) Анна Ивановна
Смерть
01.05.1959
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно