Синьков Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения20.03.1958
Дата смерти10.02.2021
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1958
Образование
01.09.1975
УПИ, факультет РТФ, специальность радио технический факультет, инженер-радиотехник. Вечернее отделение
Военная служба
С ?.10.1976
Калач-на-Дону, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Род войск пехота, специальность связист, звание сержант
Работа или профессия
1976
Пусконаладочное управление.
Бракосочетание
26.01.1978
ЗАГС Железнодорожного района. Свидетели Колмакова Ирина и Сергей (фамилию не помню)
Рождение ребёнка
29.03.1980
Дочь: Синькова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Синькова Марина Степановна
Рождение ребёнка
09.08.1982
Дочь: Ильина Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Синькова Марина Степановна
Развод
17.01.2000
Ленинский ЗАГС. Жить перестали вместе с 1995
Смерть
10.02.2021