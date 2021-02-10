Синьков Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиньков Сергей Александрович

Синьков Сергей Александрович

avatar

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

20.03.1958

Дата смерти

10.02.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1958

Отец: Синьков Александр Петрович

Мать: Чибисова Мария Андреевна

Томск, город Томск, Томская область
Образование
01.09.1975
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
УПИ, факультет РТФ, специальность радио технический факультет, инженер-радиотехник. Вечернее отделение
Военная служба
С ?.10.1976
Калач-на-Дону, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Род войск пехота, специальность связист, звание сержант
Работа или профессия
1976
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Пусконаладочное управление.
Бракосочетание
26.01.1978

Жена: Синькова Марина Степановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
ЗАГС Железнодорожного района. Свидетели Колмакова Ирина и Сергей (фамилию не помню)
Рождение ребёнка
29.03.1980

Дочь: Синькова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Синькова Марина Степановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.08.1982

Дочь: Ильина Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Синькова Марина Степановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Развод
17.01.2000

Жена: Синькова Марина Степановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Ленинский ЗАГС. Жить перестали вместе с 1995
Смерть
10.02.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close