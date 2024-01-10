Заппаров Газиз Заппарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заппаров Газиз Заппарович

Место рождения

Татарская АССР, Атнинский р-н, д.Нижняя Береска

Дата рождения

1897

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарская АССР, Атнинский р-н, д.Нижняя Береска
Рождение ребёнка
28.07.1926

Сын: Зяппаров Рустам Газисович

Мать ребёнка: Заппарова Диляфруз

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1934

Сын: Заппаров Родаль

Мать ребёнка: Заппарова Диляфруз

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заппарова Диляфруз

Смерть
?.12.1941
Кермине
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