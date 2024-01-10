Заппаров Газиз Заппарович
Место рожденияТатарская АССР, Атнинский р-н, д.Нижняя Береска
Дата рождения1897
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Татарская АССР, Атнинский р-н, д.Нижняя Береска
Рождение ребёнка
28.07.1926
Сын: Зяппаров Рустам Газисович
Мать ребёнка: Заппарова Диляфруз
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1934
Сын: Заппаров Родаль
Мать ребёнка: Заппарова Диляфруз
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заппарова Диляфруз
Смерть
?.12.1941
Кермине