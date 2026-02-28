Лебедев Сергей Аркадьевич
мужской, родился 18.12.1959
умер 25.06.2016
ОтецЛебедев Аркадий Николаевич07.11.1932 г.р.
МатьЛебедева Лидия Васильевна15.06.1930 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.05.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.06.2016