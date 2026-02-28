Лебедев Сергей Аркадьевич 18.12.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лебедев Сергей Аркадьевич

Автор
ИС
Смирнова И.

мужской, родился 18.12.1959

умер 25.06.2016

Отец
Лебедев Аркадий Николаевич07.11.1932 г.р.
Мать
Лебедева Лидия Васильевна15.06.1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1959

Отец: Лебедев Аркадий Николаевич

Мать: Лебедева Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область

Рождение ребёнка
21.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область

Рождение ребёнка
19.05.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область

Смерть
25.06.2016

Похоронен рядом с родителями на кладбище Шахуньи

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