Баженов Афанасий Никонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Баженов Никон Ефремов
Мать: Баженова Мария Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.11.1880 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Верхний Мангиртуй, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
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Смерть
Неизвестно