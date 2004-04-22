Ермакова (Чижова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1910
Дата смерти22.04.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1929
Отец ребёнка: Ермаков Иван Степановичь
Рождение ребёнка
15.02.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермаков Иван Степановичь
Рождение ребёнка
26.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермаков Иван Степановичь
Осташков город, Тверская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Осташков город, Тверская область, Россия
Смерть
22.04.2004