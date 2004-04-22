Ермакова (Чижова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Чижова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1910

Дата смерти

22.04.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

1929 г.р.
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МБ
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Место
Комментарий
Рождение
25.02.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1929

Сын: Ермаков Милий Иванович

Отец ребёнка: Ермаков Иван Степановичь

Рождение ребёнка
15.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Иван Степановичь

Рождение ребёнка
26.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Иван Степановичь

Осташков город, Тверская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Иван Степановичь

Место жительства
Неизвестно
Осташков город, Тверская область, Россия
Смерть
22.04.2004
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