Григорий Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Дорофей Трофимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Степановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мавра Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Феодосья Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1843