Григорий Дорофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Дорофеевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Отец

1771 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Дорофей Трофимович

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Степановна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мавра Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Феодосья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1843

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