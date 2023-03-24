Бздюлев Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бздюлев Василий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1954

Сын: Новокшонов(бздюлев) Павел Васильевич

Мать ребёнка: Бздюлева Таисия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарбеев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Бздюлева Таисия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкурихина Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Бздюлева Таисия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бздюлев Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Бздюлева Таисия Павловна

Смерть
Неизвестно
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