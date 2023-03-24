Бздюлев Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1954
Сын: Новокшонов(бздюлев) Павел Васильевич
Мать ребёнка: Бздюлева Таисия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарбеев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Бздюлева Таисия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкурихина Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Бздюлева Таисия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бздюлев Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Бздюлева Таисия Павловна
Смерть
Неизвестно