Гаёв Федор Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1858
Дата смерти14.04.1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1895
Дочь: Нефедова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Гаёва Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
06.05.1897
Мать ребёнка: Гаёва Пелагея Ефимовна
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
14.04.1934