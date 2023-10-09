Гаёв Федор Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаёв Федор Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1858

Дата смерти

14.04.1934

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1895

Дочь: Нефедова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Гаёва Пелагея Ефимовна

Рождение ребёнка
06.05.1897

Сын: Гаёв Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Гаёва Пелагея Ефимовна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
14.04.1934
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