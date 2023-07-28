Быкова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1927

Сын: Быков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Быков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перикова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Быков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Быков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Василий

Смерть
Неизвестно
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