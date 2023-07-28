Быкова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1927
Отец ребёнка: Быков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перикова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Быков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Быков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Быков Василий
Смерть
Неизвестно