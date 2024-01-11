(Валидова) Нагима Мухаметъяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Валидова) Нагима Мухаметъяновна

Место рождения

д.Ялчикаево Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Валидов Мухаметъян

Мать: Валидова ?

д.Ялчикаево Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минигали Эбделхакович

Отец ребёнка: Эбделхак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закира Эбделхаковна

Отец ребёнка: Эбделхак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габиза Эбделхаковна

Отец ребёнка: Эбделхак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайникамал Эбделхаковна

Отец ребёнка: Эбделхак

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эбделхак

Смерть
Неизвестно
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