(Веретенникова) Фая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Веретенникова) Фая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1940

Пол

Женский

Отец

Мать

1919 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: ?

Мать: Мария

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