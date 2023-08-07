Марья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смертиМежду 1768 и 1773
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Логин Федосеевич
Отец ребёнка: Федосей Перфильевич
Рождение ребёнка
1737
Сын: Конон Федосеевич
Отец ребёнка: Федосей Перфильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федосей Перфильевич
Место жительства
Неизвестно
Березник деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Между 1768 и 1773