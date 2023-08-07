Марья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

Между 1768 и 1773

Пол

Женский

Отец

До 1678 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1691 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Логин Федосеевич

Отец ребёнка: Федосей Перфильевич

Рождение ребёнка
1737

Сын: Конон Федосеевич

Отец ребёнка: Федосей Перфильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосей Перфильевич

Место жительства
Неизвестно
Березник деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Между 1768 и 1773
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