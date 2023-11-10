Лорер (Лорер) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лорер (Лорер) Ольга Владимировна

Место рождения

Пеледуй, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

19.07.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1953

Отец: Лорер Владимир Матвеевич

Мать: Штерн Анна Федоровна

Пеледуй, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
30.09.1978

Сын: Смирнов Александр Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Николаевич

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
25.11.1982

Сын: Смирнов Леонид Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Николаевич

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Александр Николаевич

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