Лорер (Лорер) Ольга Владимировна
Место рождения
Дата рождения19.07.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1953
Отец: Лорер Владимир Матвеевич
Мать: Штерн Анна Федоровна
Рождение ребёнка
30.09.1978
Сын: Смирнов Александр Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
25.11.1982
Сын: Смирнов Леонид Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно