Кашлевский Николай Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашлевский Николай Демьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1961

Дочь: Сагайдак Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Кашлевская Лидия Петровна

Рождение ребёнка
26.01.1967

Дочь: Алябьева Лилия Николаевна

Мать ребёнка: Кашлевская Лидия Петровна

Кущевская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашлевская Лидия Петровна

Смерть
Неизвестно
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