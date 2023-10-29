Кашлевский Николай Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1961
Дочь: Сагайдак Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Кашлевская Лидия Петровна
Рождение ребёнка
26.01.1967
Дочь: Алябьева Лилия Николаевна
Мать ребёнка: Кашлевская Лидия Петровна
Кущевская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно