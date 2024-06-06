Дёмина Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёмина Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дёмин Николай Сергеевич

Мать: Дёмина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Владимир

Отец ребёнка: Неизвестно неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Ольга

Отец ребёнка: Неизвестно неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Валентина

Отец ребёнка: Неизвестно неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно неизвестно

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