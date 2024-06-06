Дёмина Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дёмин Николай Сергеевич
Мать: Дёмина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно Владимир
Отец ребёнка: Неизвестно неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Ольга
Отец ребёнка: Неизвестно неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Валентина
Отец ребёнка: Неизвестно неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно