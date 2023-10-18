Смирнова-Прозуменщикова Александра Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.2012
Дочь: Смирнова-Прозуменщикова Алиса Максимовна
Отец ребёнка: Смирнов Максим Михайлович
Рождение ребёнка
26.11.2017
Дочь: Смирнова-Прозуменщикова Ярослава Максимовна
Отец ребёнка: Смирнов Максим Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова-Прозуменщикова Мира Максимовна
Отец ребёнка: Смирнов Максим Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно