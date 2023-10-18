Смирнова-Прозуменщикова Александра Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова-Прозуменщикова Александра Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.2012

Дочь: Смирнова-Прозуменщикова Алиса Максимовна

Отец ребёнка: Смирнов Максим Михайлович

Рождение ребёнка
26.11.2017

Дочь: Смирнова-Прозуменщикова Ярослава Максимовна

Отец ребёнка: Смирнов Максим Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова-Прозуменщикова Мира Максимовна

Отец ребёнка: Смирнов Максим Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Максим Михайлович

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