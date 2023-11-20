Даниелян -Субботина Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1947
Дата смерти26.12.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.09.69
Дочь: Даниелян Людмила Фрунзиковна
Отец ребёнка: Даниелян Фрунзик Егишевич
Рождение ребёнка
12.09.78
Сын: Даниелян Олег Фрунзикович
Отец ребёнка: Даниелян Фрунзик Егишевич
Рождение
07.06.1947
Отец: Субботин Василий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.06.1970
Сын: Даниелян Владимир Фрунзикович
Отец ребёнка: Даниелян Фрунзик Егишевич
Смерть
26.12.1981