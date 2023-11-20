Даниелян -Субботина Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниелян -Субботина Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1947

Дата смерти

26.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.09.69

Дочь: Даниелян Людмила Фрунзиковна

Отец ребёнка: Даниелян Фрунзик Егишевич

Рождение ребёнка
12.09.78

Сын: Даниелян Олег Фрунзикович

Отец ребёнка: Даниелян Фрунзик Егишевич

Рождение
07.06.1947

Отец: Субботин Василий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.06.1970

Сын: Даниелян Владимир Фрунзикович

Отец ребёнка: Даниелян Фрунзик Егишевич

Смерть
26.12.1981
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