Андреева (Попова) Наталья Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
06.11.1888
Рождение ребёнка
28.10.1889
Дочь: Андреева (Андреева) Параскева Петровна
Отец ребёнка: Андреев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
03.12.1891
Дочь: (Андреева) Варвара Петровна
Отец ребёнка: Андреев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
18.05.1895
Сын: Андреев Константин Петрович
Отец ребёнка: Андреев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
02.06.1897
Дочь: (Андреева) Марфа Петровна
Отец ребёнка: Андреев Петр Андреевич