Андреева (Попова) Наталья Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Попова) Наталья Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
06.11.1888

Муж: Андреев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
28.10.1889

Дочь: Андреева (Андреева) Параскева Петровна

Отец ребёнка: Андреев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
03.12.1891

Дочь: (Андреева) Варвара Петровна

Отец ребёнка: Андреев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
18.05.1895

Сын: Андреев Константин Петрович

Отец ребёнка: Андреев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
02.06.1897

Дочь: (Андреева) Марфа Петровна

Отец ребёнка: Андреев Петр Андреевич

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