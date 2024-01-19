Семён Сергеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
БРАК ДОЧЕРИ МК-1807 12.05.1807 Того же уезда и вотчины деревни Маркова вдовец крестьянин Яким Петров с девкой того же уезда Казенной Сукроменской вотчины села Ямищ крестьянина Симеона Сергеева дочерь... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вторая Жена Евдокия Семенова
Мать ребёнка: не указана
ЯМИЩИ МК-1807 12.05.1807 Того же уезда и вотчины деревни Маркова вдовец крестьянин Яким Петров с девкой того же уезда Казенной Сукроменской вотчины села Ямищ крестьянина Симеона Сергеева дочерью Овдот... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно