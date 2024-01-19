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Семён Сергеев

Место рождения

Ямищи, Сукроменская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ямищи, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
БРАК ДОЧЕРИ МК-1807 12.05.1807 Того же уезда и вотчины деревни Маркова вдовец крестьянин Яким Петров с девкой того же уезда Казенной Сукроменской вотчины села Ямищ крестьянина Симеона Сергеева дочерь... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вторая Жена Евдокия Семенова

Мать ребёнка: не указана

Ямищи, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
ЯМИЩИ МК-1807 12.05.1807 Того же уезда и вотчины деревни Маркова вдовец крестьянин Яким Петров с девкой того же уезда Казенной Сукроменской вотчины села Ямищ крестьянина Симеона Сергеева дочерью Овдот... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Ямищи, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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