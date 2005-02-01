Минин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1929

Дата смерти

?.02.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1929

Отец: Минин Митрофан

Мать: Минина Анна

Рождение ребёнка
03.03.1956

Сын: Минин Сергей

Мать ребёнка: Минина Нина

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.04.1965

Сын: Минин Алексей

Мать ребёнка: Минина Нина

Первомайск Николаевской обл. Украина.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минина Нина

Смерть
?.02.2005
Украина
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