Минин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1929
Дата смерти?.02.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1929
Отец: Минин Митрофан
Мать: Минина Анна
Рождение ребёнка
03.03.1956
Сын: Минин Сергей
Мать ребёнка: Минина Нина
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.04.1965
Сын: Минин Алексей
Мать ребёнка: Минина Нина
Первомайск Николаевской обл. Украина.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минина Нина
Смерть
?.02.2005
Украина