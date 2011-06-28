Терешкина (Ковалева) Еатерина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения16.06.1932
Дата смерти28.06.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1952
Сын: Терешкин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Терешкин Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
1954
Сын: Терешкин Леонид Алексеевич
Отец ребёнка: Терешкин Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
05.01.1957
Сын: Терешкин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Терешкин Алексей Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.06.2011