Терешкина (Ковалева) Еатерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терешкина (Ковалева) Еатерина Тимофеевна

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Место рождения

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

16.06.1932

Дата смерти

28.06.2011

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.10.1952

Сын: Терешкин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Терешкин Алексей Трофимович

Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Терешкин Леонид Алексеевич

Отец ребёнка: Терешкин Алексей Трофимович

Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.01.1957

Сын: Терешкин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Терешкин Алексей Трофимович

Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терешкин Алексей Трофимович

Смерть
28.06.2011
Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
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