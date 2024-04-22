(Зотова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Зотов Алексей Андрианович
Отец ребёнка: Зотов Андриан
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Платошина Вера Андриановна
Отец ребёнка: Зотов Андриан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болоненко Лидия Андриановна
Отец ребёнка: Зотов Андриан
Смерть
Неизвестно