(Зотова) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зотова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Зотов Алексей Андрианович

Отец ребёнка: Зотов Андриан

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Платошина Вера Андриановна

Отец ребёнка: Зотов Андриан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болоненко Лидия Андриановна

Отец ребёнка: Зотов Андриан

Смерть
Неизвестно
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