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Золотова Анастасия Дмитреевна

Место рождения

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское

Дата рождения

1876

Дата смерти

23.01.1927

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1898

Сын: Золотов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Золотов Андрей Сидорович

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
25.05.1902

Дочь: Федосья Андреевна

Отец ребёнка: Золотов Андрей Сидорович

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
25.01.1907

Дочь: Юсова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Золотов Андрей Сидорович

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
20.07.1911

Сын: Золотов Илья Андреевич

Отец ребёнка: Золотов Андрей Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотов Андрей Сидорович

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
23.01.1927
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
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