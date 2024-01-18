Золотова Анастасия Дмитреевна
Место рожденияМосковская область, Воскресенский Район, село Барановское
Дата рождения1876
Дата смерти23.01.1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Золотов Андрей Сидорович
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
25.05.1902
Дочь: Федосья Андреевна
Отец ребёнка: Золотов Андрей Сидорович
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
25.01.1907
Дочь: Юсова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Золотов Андрей Сидорович
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
20.07.1911
Отец ребёнка: Золотов Андрей Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
23.01.1927
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское