Виноградова Марфа Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Марфа Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1840 ст.

Сын: Виноградов Григорий Семенович

Отец ребёнка: Виноградов Семен Петрович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
19.08.1841 ст.

Дочь: Виноградова Васса Семеновна

Отец ребёнка: Виноградов Семен Петрович

ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №596, стр. 276
Рождение ребёнка
05.12.1842 ст.

Дочь: Виноградова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Виноградов Семен Петрович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №603, стр. 203
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Семен Петрович

Смерть
Неизвестно
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