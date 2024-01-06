Виноградова Марфа Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1840 ст.
Сын: Виноградов Григорий Семенович
Отец ребёнка: Виноградов Семен Петрович
Рождение ребёнка
19.08.1841 ст.
Дочь: Виноградова Васса Семеновна
Отец ребёнка: Виноградов Семен Петрович
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №596, стр. 276
Рождение ребёнка
05.12.1842 ст.
Дочь: Виноградова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Виноградов Семен Петрович
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №603, стр. 203
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно