Парамонова (Цыганова) Стефанида Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонова (Цыганова) Стефанида Тимофеева

Место рождения

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Цыганов Тимофей Федоров

Мать: Цыганова Ульяна Саввина

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1841

Муж: Парамонов Артемий Иванов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Парамонов Федор Артемиев

Отец ребёнка: Парамонов Артемий Иванов

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1857

Сын: Парамонов Алексей Артемиев

Отец ребёнка: Парамонов Артемий Иванов

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1861

Сын: Парамонов Тимофей Артемьевич

Отец ребёнка: Парамонов Артемий Иванов

Бершеть, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парамонов Иван Артемиев

Отец ребёнка: Парамонов Артемий Иванов

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парамонов Михаил Артемиев

Отец ребёнка: Парамонов Артемий Иванов

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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