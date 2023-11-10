Парамонова (Цыганова) Стефанида Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Цыганов Тимофей Федоров
Мать: Цыганова Ульяна Саввина
Бракосочетание
1841
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Парамонов Артемий Иванов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Парамонов Алексей Артемиев
Отец ребёнка: Парамонов Артемий Иванов
Рождение ребёнка
1861
Сын: Парамонов Тимофей Артемьевич
Отец ребёнка: Парамонов Артемий Иванов
Бершеть, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Парамонов Артемий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парамонов Михаил Артемиев
Отец ребёнка: Парамонов Артемий Иванов
Смерть
Неизвестно