Копылова Дарья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова Дарья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куликов Сергей Евгеньевич

Мать: Куликова Анна Владимировна

Рождение ребёнка
15.10.2007

Сын: Копылов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.08.2010

Сын: Копылов Александр Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.02.2016

Сын: Копылов Максим Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.05.2017

Дочь: Копылова Алина Николаевна

Отец ребёнка: Пухарев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
01.12.2021

Дочь: Копылова Ульяна Александровна

Отец ребёнка: Пухарев Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пухарев Александр Сергеевич

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