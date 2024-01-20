Пермяков Осип Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермяков Осип Григорьевич

Место рождения

Скилягинский д. Бугаевская волость Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

До 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Скилягинский д. Бугаевская волость Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
19.01.1898

Жена: Пермякова Гликерия Афанасьевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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