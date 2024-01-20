Пермяков Осип Григорьевич
Место рожденияСкилягинский д. Бугаевская волость Шадринский уезд, Пермская губерния
Дата рожденияДо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Скилягинский д. Бугаевская волость Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
19.01.1898
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно