Филиппова Зинаида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Зинаида Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1926

Дата смерти

16.10.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1950

Дочь: Быченкова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Филиппов Петр Иванович

Воскресеновка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.08.1952

Дочь: Ананьевна Вера Петровна

Отец ребёнка: Филиппов Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Филиппов Петр Иванович

Смерть
16.10.2001
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