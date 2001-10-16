Филиппова Зинаида Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1926
Дата смерти16.10.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1950
Дочь: Быченкова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Филиппов Петр Иванович
Воскресеновка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.08.1952
Дочь: Ананьевна Вера Петровна
Отец ребёнка: Филиппов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Филиппов Петр Иванович
Смерть
16.10.2001