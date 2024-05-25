Аблязов Нагимулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1923
Сын: Аблязов Шайдулла Нагимуллиевич
Мать ребёнка: Аблязова Майсрур Исхаковна
Рождение ребёнка
22.02.1927
Сын: Аблязов Сагидулла Нагимуллович
Мать ребёнка: Аблязова Майсрур Исхаковна