Аблязов Нагимулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблязов Нагимулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аблязова Майсрур Исхаковна

Рождение ребёнка
23.12.1923

Сын: Аблязов Шайдулла Нагимуллиевич

Мать ребёнка: Аблязова Майсрур Исхаковна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.02.1927

Сын: Аблязов Сагидулла Нагимуллович

Мать ребёнка: Аблязова Майсрур Исхаковна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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