Хамюк Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамюк Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протопопова Любовь

Мать ребёнка: Хамюк Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамюк Анна

Мать ребёнка: Хамюк Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамюк Анатолий

Мать ребёнка: Хамюк Прасковья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамюк Прасковья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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