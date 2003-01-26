Елькин Иван Иванович
Место рожденияРоссия, Кировская облась, Лебяжский район, деревня Чупраки
Дата рождения12.06.1926
Дата смерти26.01.2003
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1926
Отец: Елькин Иван Яковлевич
Россия, Кировская облась, Лебяжский район, деревня Чупраки
Рождение ребёнка
04.07.1949
Наумята
Рождение ребёнка
04.01.1951
Наумята
Рождение ребёнка
04.04.1953
Наумята
Рождение ребёнка
15.03.1956
Мать ребёнка: Елькина Таисья Михайловна
Рождение ребёнка
15.12.1958
Рождение ребёнка
25.06.1962
Наумята
Смерть
26.01.2003
Россия, Кировская облась, Советский район, деревня Пирогова
Похороны
Неизвестно
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область