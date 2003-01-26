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Елькин Иван Иванович

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Место рождения

Россия, Кировская облась, Лебяжский район, деревня Чупраки

Дата рождения

12.06.1926

Дата смерти

26.01.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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1956 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1926

Отец: Елькин Иван Яковлевич

Мать: Елькина Татьяна Степановна

Россия, Кировская облась, Лебяжский район, деревня Чупраки
Рождение ребёнка
04.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елькина Таисья Михайловна

Наумята
Рождение ребёнка
04.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елькина Таисья Михайловна

Наумята
Рождение ребёнка
04.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елькина Таисья Михайловна

Наумята
Рождение ребёнка
15.03.1956

Сын: Елькин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Елькина Таисья Михайловна

Рождение ребёнка
15.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елькина Таисья Михайловна

Рождение ребёнка
25.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елькина Таисья Михайловна

Наумята
Смерть
26.01.2003
Россия, Кировская облась, Советский район, деревня Пирогова
Похороны
Неизвестно
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
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