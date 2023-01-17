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Зверев Егор Ильич

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Место рождения

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1898

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Зверева Мария Егоровна

Мать ребёнка: Зверева Евдокия

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Зверев Сергей Егорович

Мать ребёнка: Зверева Евдокия

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зверева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Василий Егорович

Мать ребёнка: Зверева Евдокия

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Около 1898
Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
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