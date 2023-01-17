Зверев Егор Ильич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Зверева Мария Егоровна
Мать ребёнка: Зверева Евдокия
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Зверева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зверева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зверева Евдокия
Смерть
Около 1898