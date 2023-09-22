Шевякова Мария Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1889 ст.
Отец ребёнка: Шевяков Герасим Михайлович
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.06.1892
Отец ребёнка: Шевяков Герасим Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно