Шевякова Мария Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевякова Мария Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1889 ст.

Сын: Шевяков Иоанн Герасимов

Отец ребёнка: Шевяков Герасим Михайлович

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.06.1892

Сын: Шевяков Петр Герасимов

Отец ребёнка: Шевяков Герасим Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевяков Герасим Михайлович

Смерть
Неизвестно
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