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Рыбуль Пётр Антонович

Место рождения

Грибушки, Preiļu pagasts, Preiļu novads

Дата рождения

16.02.1894 ст.

Дата смерти

06.09.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1894 ст.

Отец: Рыбуль Антоний Бернардович

Мать: Рыбуль Анна Адамовна

Грибушки, Preiļu pagasts, Preiļu novads
Крещение
17.02.1894 ст.
Прейли, Preiļu novads
Восприемники: крестьяне Антоний Гаварь с Ильжею Пизель
Ранение
08.06.1916
Зборов, Тернопільська область
Должность/Звание: рядовой Воинская часть: 4-й Финляндский полк
Смерть
06.09.1916 ст.
Скоморохи, Тернопільська область
Причина смерти: убит Должность/Звание: стрелок Воинская часть: 22-й Сибирский стрелковый полк Место события: молочная ферма, р. Граберка
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