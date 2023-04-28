Рыбуль Пётр Антонович
Место рождения
Дата рождения16.02.1894 ст.
Дата смерти06.09.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.02.1894 ст.
Отец: Рыбуль Антоний Бернардович
Мать: Рыбуль Анна Адамовна
Крещение
17.02.1894 ст.
Прейли, Preiļu novads
Восприемники: крестьяне Антоний Гаварь с Ильжею Пизель
Ранение
08.06.1916
Зборов, Тернопільська область
Должность/Звание: рядовой Воинская часть: 4-й Финляндский полк
Смерть
06.09.1916 ст.
Скоморохи, Тернопільська область
Причина смерти: убит Должность/Звание: стрелок Воинская часть: 22-й Сибирский стрелковый полк Место события: молочная ферма, р. Граберка