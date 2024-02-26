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Бабич Марина Владимировна
Бабич Марина Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Васильев Владимир Сергеевич
1910 г.р.
Мать
Васильева Ирина Антоновна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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События
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Биография
Биография
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Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Васильев Владимир Сергеевич
Мать:
Васильева Ирина Антоновна
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