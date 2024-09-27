Полунин Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунин Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Полунин Алексей Никонович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Фадеевна

Место жительства
Неизвестно
Беспятово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Федот Иванович

Мать ребёнка: Ирина Фадеевна

Рождение ребёнка
1722

Сын: Матвей Иванович

Мать ребёнка: Ирина Фадеевна

Смерть
Неизвестно

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