Полунин Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Полунин Алексей Никонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Фадеевна
Место жительства
Неизвестно
Беспятово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1720
Сын: Федот Иванович
Мать ребёнка: Ирина Фадеевна
Рождение ребёнка
1722
Сын: Матвей Иванович
Мать ребёнка: Ирина Фадеевна
Смерть
Неизвестно