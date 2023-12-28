Трипольский Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трипольский Гавриил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трипольский Пётр

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.05.1921

Сын: Трипольский Владимир

Мать ребёнка: Трипольская Надежда

Рождение ребёнка
16.02.1932

Сын: Трипольский Анатолий Гавриилович

Мать ребёнка: Трипольская Надежда

Успенка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Искворина Людмила

Мать ребёнка: Трипольская Надежда

Смерть
Неизвестно
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