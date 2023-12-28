Трипольский Гавриил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трипольский Пётр
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1921
Сын: Трипольский Владимир
Мать ребёнка: Трипольская Надежда
Рождение ребёнка
16.02.1932
Сын: Трипольский Анатолий Гавриилович
Мать ребёнка: Трипольская Надежда
Успенка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Искворина Людмила
Мать ребёнка: Трипольская Надежда
Смерть
Неизвестно