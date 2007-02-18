Елясина Агриппина Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлясина Агриппина Тарасовна

Елясина Агриппина Тарасовна

Место рождения

Выселки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.05.1911

Дата смерти

18.02.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Выселки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елясин Василий Фёдорович

Веселковка, Середский район, Ивановская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елясин Василий Фёдорович

Смерть
18.02.2007
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close