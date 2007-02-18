Елясина Агриппина Тарасовна
Место рождения
Дата рождения06.05.1911
Дата смерти18.02.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елясин Василий Фёдорович
Веселковка, Середский район, Ивановская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.2007
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область