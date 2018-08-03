Трофимова (Воробьёва) Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова (Воробьёва) Любовь Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1954

Дата смерти

03.08.2018

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

1955 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1954

Отец: Воробьёв Владимир Николаевич

Мать: Воробьёва Анна Максимовна

Бракосочетание
12.10.1979

Муж: Трофимов Игорь Анатольевич

Рождение ребёнка
03.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трофимов Игорь Анатольевич

Рождение ребёнка
24.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трофимов Игорь Анатольевич

Смерть
03.08.2018
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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