Трофимова (Воробьёва) Любовь Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1954
Дата смерти03.08.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1954
Бракосочетание
12.10.1979
Рождение ребёнка
03.07.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трофимов Игорь Анатольевич
Рождение ребёнка
24.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трофимов Игорь Анатольевич
Смерть
03.08.2018
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область