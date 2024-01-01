Бабешко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабешко Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1971

Дочь: Мудраковская Марина Владимировна

Мать ребёнка: Бабешко Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабешко Николай Владимирович

Мать ребёнка: Бабешко Матрёна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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