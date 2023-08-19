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Попов Григорий Сергеевич

Место рождения

Ярлыково, Назаровский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

09.01.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Попов Сергей Иванович

Мать: Татьяна Кирилловна

Ярлыково, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Попов Роман Григорьевич

Мать ребёнка: Марфа Фоминична

Ярлыково, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Попов Данил Григорьевич

Мать ребёнка: Марфа Фоминична

Рождение ребёнка
25.02.1860

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Марфа Фоминична

Рождение ребёнка
17.08.1862

Сын: Попов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Марфа Фоминична

Рождение ребёнка
13.03.1865

Дочь: Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Марфа Фоминична

Рождение ребёнка
11.06.1866

Дочь: Агриппина Григорьевна

Мать ребёнка: Марфа Фоминична

Рождение ребёнка
17.07.1867

Сын: Попов Макарий Григорьевич

Мать ребёнка: Марфа Фоминична

Рождение ребёнка
06.01.1874

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Марфа Фоминична

Смерть
09.01.1909
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