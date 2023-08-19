Попов Григорий Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти09.01.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Попов Сергей Иванович
Мать: Татьяна Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: Марфа Фоминична
Рождение ребёнка
Около 1858
Мать ребёнка: Марфа Фоминична
Рождение ребёнка
25.02.1860
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Марфа Фоминична
Рождение ребёнка
17.08.1862
Сын: Попов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Марфа Фоминична
Рождение ребёнка
13.03.1865
Дочь: Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Марфа Фоминична
Рождение ребёнка
11.06.1866
Дочь: Агриппина Григорьевна
Мать ребёнка: Марфа Фоминична
Рождение ребёнка
17.07.1867
Сын: Попов Макарий Григорьевич
Мать ребёнка: Марфа Фоминична
Рождение ребёнка
06.01.1874
Дочь: Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Марфа Фоминична
Смерть
09.01.1909