Алдатов / 2 - й брак / Махарбек Магометович / Михаил Михайлович / — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдатов / 2 - й брак / Махарбек Магометович / Михаил Михайлович /

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Место рождения

Брут, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

30.12.1912

Дата смерти

05.07.1968

Пол

Мужской

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1918 г.р.
Около 1916 г.р.

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1912

Отец: Алдатов Магомет Джамбулатович

Мать: Алдатова Меретхан Хакяссовна

Брут, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
20.08.1937

Сын: Алдатов Борис Михайлович

Мать ребёнка: Алдатова Галина

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Военная служба
?.06.1941
СССР Ставропольский кр. Зеленчукский РВК
Ранение
С 28.03.1942 по 10.07.1942
УССР Борвенковский р-н д.Андреевка "Громовая" балка Изюмское направление ЮЗФ
В бою получил тяжелое осколочное ранение в живот и доставлен в МСБ 442СП 106СД 9А ПГ г.Изюм.Затем госпитали :№ 1535 г.Сталинград и № 1563 г.Боржоми Гр.ССР
Военная служба
С 10.07.1942 по 1944
ЮЗФ, признан ограниченно годным 2-й ст.
Основание: справка № 3376 от 10.07.1942г. Э/Г № 1563
Бракосочетание
По 1945

Жена: Алдатова Галина

Бракосочетание
После 1945

Жена: Алдатова / 2 - Й Брак / Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Около 26.07.1946

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Мать ребёнка: Алдатова / 2 - Й Брак / Александра Михайловна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Военная награда
06.11.1947
2-й Украинский фронт Изюмское направление дата подвига 28.03.1942г. Медаль "За Боевые Заслуги"
42 одн,брп ,45 А Тбил.ВО, ЦАМО РФ ф-33,оп-744808 , ед.хр.-1283 . № - 82603782.
Рождение ребёнка
Около 31.05.1956

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Мать ребёнка: Алдатова / 2 - Й Брак / Александра Михайловна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
05.07.1968
Сосьва Новая, Сосьвинский, Свердловская область
Причина смерти: Рак
Похороны
1968
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
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