Алдатов / 2 - й брак / Махарбек Магометович / Михаил Михайлович /
Место рождения
Дата рождения30.12.1912
Дата смерти05.07.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1912
Рождение ребёнка
20.08.1937
Мать ребёнка: Алдатова Галина
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Военная служба
?.06.1941
СССР Ставропольский кр. Зеленчукский РВК
Ранение
С 28.03.1942 по 10.07.1942
УССР Борвенковский р-н д.Андреевка "Громовая" балка Изюмское направление ЮЗФ
В бою получил тяжелое осколочное ранение в живот и доставлен в МСБ 442СП 106СД 9А ПГ г.Изюм.Затем госпитали :№ 1535 г.Сталинград и № 1563 г.Боржоми Гр.ССР
Военная служба
С 10.07.1942 по 1944
ЮЗФ, признан ограниченно годным 2-й ст.
Основание: справка № 3376 от 10.07.1942г. Э/Г № 1563
Бракосочетание
По 1945
Жена: Алдатова Галина
Бракосочетание
После 1945
Рождение ребёнка
Около 26.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алдатова / 2 - Й Брак / Александра Михайловна
Военная награда
06.11.1947
2-й Украинский фронт Изюмское направление дата подвига 28.03.1942г. Медаль "За Боевые Заслуги"
42 одн,брп ,45 А Тбил.ВО, ЦАМО РФ ф-33,оп-744808 , ед.хр.-1283 . № - 82603782.
Рождение ребёнка
Около 31.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алдатова / 2 - Й Брак / Александра Михайловна
Смерть
05.07.1968
Сосьва Новая, Сосьвинский, Свердловская область
Причина смерти: Рак
Похороны
1968