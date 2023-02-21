(Полякова) Валентина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1931
Дата смерти13.11.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Авдеев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
11.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Авдеев Алексей Михайлович
Смерть
13.11.1972