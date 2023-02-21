(Полякова) Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Полякова) Валентина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1931

Дата смерти

13.11.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авдеев Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
11.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авдеев Алексей Михайлович

Смерть
13.11.1972
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