Паршина Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Костромина Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Камнев Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Кондрашова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Камнев Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камнева Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Камнев Михаил Ефимович
Смерть
1974