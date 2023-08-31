Паршина Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаршина Мария Дмитриевна

Паршина Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Костромина Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Камнев Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Кондрашова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Камнев Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камнева Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Камнев Михаил Ефимович

Смерть
1974
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close