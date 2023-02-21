Качалов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качалов Николай Александрович

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Место рождения

усадьба Малюково, Белозерский р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

26.04.1818

Дата смерти

09.11.1891

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

усадьба Малюково, Белозерский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1833 по 1845
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1845 по 1865
с. Борисово-Судское, Бабушкинский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1865 по 1869
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1869 по 1870
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1870 по 1891
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
09.11.1891
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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