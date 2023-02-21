Качалов Николай Александрович
Место рожденияусадьба Малюково, Белозерский р-н, Вологодская обл.
Дата рождения26.04.1818
Дата смерти09.11.1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1818
Отец: не указан
Мать: не указана
усадьба Малюково, Белозерский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1833 по 1845
Место жительства
С 1845 по 1865
с. Борисово-Судское, Бабушкинский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1865 по 1869
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1869 по 1870
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1870 по 1891
Смерть
09.11.1891