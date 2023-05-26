Папенин Афанасий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папенин Афанасий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1875

Дочь: Матрена Афанасьевна

Мать ребёнка: Папенина Устинья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Груздева Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Папенина Устинья Иванова

Смерть
Неизвестно
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