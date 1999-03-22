Викулина Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1922
Дата смерти22.03.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1922
Отец: Викулин Петр
Мать: Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
14.11.1945
Отец ребёнка: Смирнов Павел
Рождение ребёнка
09.03.1947
Дочь: Смирнова Луиза Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
22.03.1999