Викулина Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВикулина Анна Петровна

Викулина Анна Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1922

Дата смерти

22.03.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1922

Отец: Викулин Петр

Мать: Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
14.11.1945

Сын: Смирнов Евгений Павлович

Отец ребёнка: Смирнов Павел

Рождение ребёнка
09.03.1947

Дочь: Смирнова Луиза Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
22.03.1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close